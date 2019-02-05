شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم يرتفع قليلا وسط تعاملات محدودة تسيطر على السوق الرقمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" قليلا بالتعاملات الفورية يوم الثلاثاء لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، لكن تظل التعاملات بالسوق الرقمية ضمن نطاقات محدودة حاليا ، فى ظل شح المحفزات الإيجابية على تساعد على جذب مستثمرين وضخ سيولة جديدة.

في بورصة بتستامب وبحلول الساعة 12:15 جرينتش تتداول العملة الرقمية الايثريوم حول 106.20$ بارتفاع قدره 0.28$ بنسبة 0.3%،حيث سعر الافتتاح عند 105.92$ ،وسجلت أعلى مستوي عند 106.60$ ،وأدنى سعر عند 105.14$.

ارتفع الايثريوم يوم الاثنين بنسبة 0.2% ، فى ثالث مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ، لكن تظل التعاملات ضمن نطاق عرضي يسيطر على تعاملات ثالث أكبر عملة رقمية بالعالم.

وانخفضت ثالث أكبر عملة رقمية بالعالم بنسبة 5% على مدار الأسبوع الماضي ، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل عمليات البيع المفتوحة التي سيطرت على السوق خلال تلك الفترة.

وفقد الايثريوم الأسبوع الماضي الترتيب الثاني لأكبر العملات الرقمية من حيت القيمة السوقية فى العالم لصالح العملة الرقمية الربيل ،وذلك بعد أخبار عن تكامل الشبكة المصرفية العالمية "SWIFT" مع نظم R3 الأساسي والذي يعتمد كثيرا على شبكة الربيل.

استقرت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الثلاثاء حول إجمالي 113 مليار$ ، مع تقلب معظم أسعار العملات الكبرى بالسوق ضمن نطاقات محدودة من التعاملات.

تظل التعاملات بالسوق ضمن نطاقات محدودة حاليا ، فى ظل شح المحفزات الإيجابية على تساعد على جذب مستثمرين وضخ سيولة جديدة.