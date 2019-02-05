شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يصل الذروة فى أسبوعين بدعم عوائد السندات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين ، بدعم صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ،هذا ويترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة عن قطاع الخدمات فى الولايات المتحدة خلال كانون الثاني/يناير ،والتي توفر أدلة قوية حول وتيرة نمو أكبر اقتصاد بالعالم خلال الربع الأول من هذا العام.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 % إلى مستوي 95.72 نقطة الأعلى منذ 25 كانون الثاني/يناير ،حيث مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 95.56 نقطة ،وسجل أدنى مستوى عند 95.52 نقطة.

حقق المؤشر يوم الاثنين ارتفاعا بنسبة 0.25% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، عاكسا استمرار صعود العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

ارتفعت يوم الثلاثاء عوائد سندات الخزانة الأمريكية بمقدار نقطة أساس إلى 2.738% ، والذي يعد أعلى مستوى منذ 30 كانون الثاني/يناير الماضي ، لتواصل صعودها القوي لليوم الثالث على التوالي ، وحققت العوائد ارتفاعا بمقدار 9 نقاط أساس على مدار يومين.

يأتي ارتفاع العوائد الأمريكية مع ارتفاع معظم أسواق الأصول ذات العائد المرتفع ، فى ظل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، تفاؤلا بشأن التقدم الملحوظ والمستمر فى محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة من الولايات المتحدة ، عن قطاع الخدمات أحد أهم القطاعات المكونة للاقتصاد الأكبر بالعالم ،والتي توفر أدلة حول مسار النمو خلال الربع الأول من هذا العام.

تصدر بحلول الساعة 15:00 جرينتش قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي المتوقع مستوي 57.2 نقطة فى كانون الثاني/يناير من 57.6 نقطة فى كانون الأول/ديسمبر.