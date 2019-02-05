الأوراق المالية ترخّص لـ78 شركة في 2018

بلغ عدد الإصدارات والتعديلات التشريعية التي أنجزتها الهيئة نحو 25 إصداراً

الخليج 365 - الإمارات:

بلغ عدد التراخيص التي منحتها "هيئة الأوراق المالية والسلع" للشركات العام الماضي 78 رخصة، لمزاولة عدد من الأنشطة والخدمات المالية والاستشارية.

ونقلت صحيفة "الاتحاد" عن بيانات الهيئة أن التراخيص توزعت كالآتي:

17 شركة إدارة استثمار.

11 شركة تأسيس إدارة صناديق الاستثمار.

30 شركة ترويج للمنتجات المالية.

شركتان للخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار.

6 شركات للاستشارات المالية والتحليل المالي.

5 شركات مستشار مالي.

شركتا مستشار إدراج.

5 شركات للتعريف.

وبلغ عدد الإصدارات والتعديلات التشريعية المنجزة نحو 25 إصداراً شملت إصدارات تشريعية صادرة عن رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومنها:

قرار بشأن مصفوفة الصلاحيات والمسؤوليات.

قرار بشأن فرض الجزاءات.

قرار بشأن نظام الإفصاح الإلكتروني.

قرار بشأن تعديل النظام الخاص بالإفصاح والشفافية.

قرار ترخيص وكالات التصنيف الائتماني.

قرار بشأن تنظيم نشاط الإيداع المركزي.

قرار طرح وإصدار الأوراق المالية الإسلامية.

قرار تنظيم عقود المشتقات.

وقالت مصادر عاملة في أسواق المال نهاية العام الماضي إن أسواق المال الإماراتية تضم 36 شركة وساطة، مقابل 44 شركة نهاية 2018، ونحو 87 شركة في 2010.

وبلغ عدد الإنذارات والتنبيهات والغرامات التي فرضتها "هيئة الأوراق المالية والسلع" العام الماضي 415 حالة، هدفت إلى حماية حقوق المستثمرين.