إمباور تقترض 1.5 مليار درهم من تحالف بنكي

الخليج 365 - الإمارات:

حصلت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور" على قرض مشترك بقيمة 1.5 مليار درهم (408) ملايين دولار من تحالف بنكي يضم مجموعة بنوك محلية وإقليمية وعالمية، سيتم تسديد أقساطه على دفعات نصف سنوية.

وحسب وكالة "رويترز"، يضم التحالف المصرفي "سيتي بنك"، "بنك الإمارات دبي الوطني"، "بنك ستاندرد تشارترد"، "بنك المشرق"، و"مجموعة سامبا المالية" فرع دبي.

وأوضحت الشركة أن القرض سيستخدم لتمويل المشاريع الجديدة التي تعتزم "إمباور" تنفيذها قريباً، وزيادة القدرة الإنتاجية والبنية التحتية لتبريد مقرات المشاريع في مناطق مختلفة منها قرية جميرا الجنوبية، ومنطقة الإنتاج الإعلامي، والخليج التجاري، وبرشا هايتس، وواجهة ديرة البحرية وغيرها.

وصعدت أرباح مؤسسة التبريد المركزي 4% إلى 804 ملايين درهم نهاية العام الماضي، مقارنةً مع 772 مليون درهم أرباح الفترة المماثلة 2017.

وتعد "إمباور" مشروعاً مشتركاً بين هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" و"سلطة دبي للمجمعات الإبداعية"، وتقدم مجموعة من حلول وأنظمة التبريد الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة التي تهدف إلى خفض انبعاثات الكربون مقارنة مع أنظمة التبريد التقليدية الأخرى.

وتتجاوز قدرة "إمباور" الإنتاجية 1.34 مليون طن من التبريد، وتقدم الشركة خدمات تبريد مناطق صديقة للبيئة في عدد من المشاريع البارزة بدبي.