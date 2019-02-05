بي إم دبليو تكشف عن نسخة هجين من الفئة السابعة

تنطلق السيارة من السكون إلى سرعة 100 كلم/س بغضون 5.1 ثانية فقط

الاقتصادي:

كشفت شركة "بي إم دبليو" الألمانية للسيارات عن النسخة الهجين "Plug-in" من سيارة الفئة السابعة "BMW 745e".

وأورد موقع "motor1" المتخصص في أخبار السيارات، أن النسخة المقرر طرحها للبيع في الأسواق خلال الربيع القادم، حصلت على مقدمة جديدة، وشبكة مبرد كبيرة للغاية، ونظام ملتيميديا مطور.

وزودت السيارة الجديدة ببطارية من أيونات الليثيوم سعة 12 كيلوواط/ ساعة تصل بالسيارة إلى السرعة القصوى 140 كلم/س، ومدى سير يصل إلى 55 كلم.

وتعتمد سيارة "745e" في دفعها على محركين، الأول بنزين سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر وبقوة 210 كيلوواط/286 حصان، والثاني كهربائي بقوة 83 كيلوواط/113 حصان.

وفي حالة تضافر جهود كلا المحركين، فإن السيارة تنطلق بقوة إجمالية 290 كيلوواط/394 حصان مع عزم دوران أقصى 600 نيوتن متر، وتتسارع من السكون إلى سرعة 100 كلم/س بغضون 5.1 ثانية فقط، كما تتمكن من بلوغ سرعة قصوى 250 كلم/ساعة.

ويتولى توجيه القوة لعجلات الدفع في جميع نسخ السيارة ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

وعلى الرغم من زيادة معدلات الأداء، إلا أن استهلاك السيارة يظل ثابتاً بشكل نسبي، فمثلاً، يبلغ معدل استهلاك نسخة "745e" بقاعدة العجلات القصيرة، ونظام الدفع الخلفي 2.3 لتر/100 كلم.

وأعلنت الشركة الألمانية في يناير (كانون الثاني) 2019، عن طرح سيارة الفئة السابعة الجديدة بالأسواق في مارس (آذار) المقبل بسعر يبدأ من 88.4 ألف يورو.