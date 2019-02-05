شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.54% رابحا 13.64 نقطة ليغلق عند مستوى 2542.82 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 128.2 مليون سهم محققة ما قيمته 175.95 مليون درهم من خلال تنفيذ 2214 صفقة لعدد 30 سهما، وارتفع 10 أسهم، فيما انخفض 15 سهما، واستقر 5 أسهم.

وارتفعت 4 قطاعات، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.33%، ثم الخدمات بنسبة 0.63%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.54%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.26%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 1.63%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.70%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.23%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة غلفا للمياه المعدنية بنسبة 14.92%، ثم الخليجية للاستثمارات العامة بنسبة 4.97%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة اكتتاب القابضة بنسبة 3.86%، ثم شركة إعمار للتطوير بنسبة 2.56%.