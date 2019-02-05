شكرا لقرائتكم خبر عن "إمباور" تحصل على قرض مشترك بقيمة 1.5 مليار درهم من خلال تحالف مصرفي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور"، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، عن حصولها على قرض مشترك بقيمة 1.5 مليار درهم إماراتي، من خلال مجموعة بنوك محلية واقليمية وعالمية، وذلك لتمويل المشاريع الجديدة التي تعتزم "إمباور" تنفيذها في المستقبل القريب.

وحسب بيان للشركة اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه سيتم توظيف القرض بهدف زيادة القدرة الإنتاجية والبنية التحتية لتبريد المناطق لعدة مشاريع في مناطق مختلفة منها قرية جميرا الجنوبية، ومنطقة الانتاج الاعلامي، والخليج التجاري، وبرشا هايتس، وواجهة ديرة البحرية وغيرها. وسيتم تسديد أقساطه على دفعات نصف سنوية.

والجدير بالذكر أن "إمباور" تقدم خدمات تبريد المناطق إلى أكثر من 1,090 مبنى، ولحوالي 100 ألف متعامل كما تصل القدرة الإنتاجية للشركة إلى 301,4 مليون طن من التبريد وتقدم الشركة خدمات تبريد مناطق صديقة للبيئة لعدد من المشاريع البارزة في إمارة دبي مثل مجموعة جميرا وجميرا بيتش ريزيدنس ومركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري ومدينة دبي الطبية وأبراج بحيرات جميرا ونخلة جميرا وديسكفري جاردنز وابن بطوطة مول وحي دبي للتصميم والمنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي وغيرها.

وأشار أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ "إمباور" إلى أن تمويل البنوك لمشاريع تبريد المناطق يساهم في زيادة كفاءة الطاقة والتقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، حيث أن آلية تبريد المناطق توفر ما يعادل 50% من الطاقة مقارنة بخدمات التبريد التقليدية، وبذلك تصبح البنوك شريكاً فاعلاً في التنمية المستدامة وتحقق أهدافها من الاستدامة المالية.

وقال بن شعفار: "إن تعزيز استخدام مصادر طاقة مستدامة وتنافسية وآمنة هو هدف رئيس بالنسبة لنا، ولقد لمسنا تجاوباً كبيراً من طرف شركائنا من البنوك في تحقيق هذا الهدف، حيث أن هذه الشراكة ساهمت في بناء بنية تحتية قوية أهلت "إمباور" لريادة قطاع تبريد المناطق في العالم، حيث وصل عدد محطات تبريد المناطق في سنة 2018 إلى 75 محطة، بقدرة تبريد وصلت إلى أكثر من 1,430 مليون طن تبريد، بينما وصلت قيمة الأرباح المحققة في نفس السنة أكثر من 800 مليون درهم، وعائدات فاقت الملياري درهم ".