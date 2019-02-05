شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح إنفستكورب ترتفع 5% بالنصف الأول من عامه المالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن بنك "إنفستكورب"، البحرين، التابع لحكومة أبوظبي، والمدرج ببورصة البحرين المالية، عن تحقيقها نمواً في صافي الدخل بنسبة 5% للفترة المذكورة ليصل إلى 58 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 55 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017 (النصف الأول من السنة المالية 2018).

وحسب بيان للبنك اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه سجّل الربح المخفض للسهم العادي في النصف الأول من السنة المالية 2019 ارتفاعاً بنسبة 6% ليبلغ 0.74 دولار أمريكي مقارنة مع 0.70 دولار أمريكي في الفترة نفسها من السنة المالية 2018. ويعزى أداء إنفستكورب المتزن إلى تركيز الشركة المستمر على تحقيق الأهداف الاستراتيجية.

وحسب البيان شهدت المؤسسة هذا النمو في صافي الدخل بالتوازي مع تحقيق تقدم ملحوظ في الأهداف الاستراتيجية، زمنها إتمام صفقة الاستحواذ على حصة استراتيجية في بنك "باريس برتراند" السويسري الخاص.

وإتمام صفقة بقيمة 185 مليون دولار أمريكي للاستثمار في صندوق تكميلي بالتعاون مع شركة "هاربورفست"، وتوقيع صفقة ثانوية مع "كولير كابيتال" لإنشاء صندوق جديد للاستحواذ على شركات خاصة في أوروبا يبلغ حجمه 1 مليار دولار أمريكي. ومن المتوقع إتمام الصفقة بنهاية الربع الأول من عام 2019، بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية المعنية.

وتحقيق أول عملية استقطاب رؤووس أموال تتم بالكامل من مستثمرين في الولايات المتحدة الأمريكية في شركة "يونايتد تالنت إيجنسي".

وإطلاق أول استثمار في الصين؛ والاستحواذ على وحدة الاستثمار في الشركات الخاصة ووحدة الاستثمار العقاري التابعة لشركة "آي دي إف سي ألتيرناتيفز ليميتد" في الهند بعد انتهاء النصف الأول من السنة المالية 2019

وارتفع إجمالي قيمة عمليات توظيف الاستثمارات في النصف الأول من السنة المالية 2019 إلى 571 مليون دولار أمريكي، بنمو نسبته 23% مقارنة مع 463 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من السنة المالية 2018، مما يعكس الطلب القوي من جانب العملاء على فرص الاستثمار في الشركات الخاصة والعقارات.

وبنهاية يوم 31 ديسمبر 2018، بلغ معدل كفاية رأس المال لإنفستكورب 33% بزيادة بواقع 150 نقطة أساس مقارنة مع 30 يونيو 2018.

وبلغ إجمالي الدخل من العمليات التشغيلية 199 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من السنة المالية 2019 مقارنة مع 208 ملايين دولار أمريكي في النصف الأول من السنة المالية 2018.

وارتفع الدخل من العمولات بنسبة 7% ليصل إلى 150 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من السنة المالية 2019، مقارنة مع 140 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من السنة المالية 2018.

كما ارتفعت عمولات الأصول المدارة بنسبة 5% لتبلغ 83 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 79 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من السنة المالية 2018، فضلاً عن زيادة عمولات الصفقات إلى 67 مليون دولار أمريكي بنمو نسبته 10% مقارنة مع 61 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من السنة المالية 2018، مما أدى إلى تحسين جودة أرباح إنفستكورب.

وقابل ذلك انخفاض في الدخل من الأصول والذي بلغ 49 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 68 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من السنة المالية 2018، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى تراجع عائدات الاستثمار في الشركات الخاصة والاستثمارات التابعة لوحدة الاستثمارات المطلقة.

وبلغت التكاليف التشغيلية 111 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من السنة المالية 2019، مسجلة انخفاضاً بنسبة 5% مقارنة مع 117 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من السنة المالية 2018، وذلك بالتماشي مع انخفاض الإيرادات خلال الفترة المالية، إلا أن هذا الانخفاض في التكاليف يعكس تحسن معدل التكلفة إلى الدخل (التي تم احتسابها عبر قسمة التكاليف التشغيلية على صافي الدخل قبل التكاليف التشغيلية والضرائب) حيث بلغ 64% مقارنة مع 66% في النصف الأول من السنة المالية 2018.

وانخفضت تكاليف الفائدة بنسبة 16% إلى 26 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من السنة المالية 2019 مقارنة مع 31 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من السنة المالية 2018 إثر انخفاض متوسط الديون المستحقة بجانب تنوع قاعدة التسهيلات التمويلية للمؤسسة وشروطها المواتية.

بلغ إجمالي الدخل الشامل خلال النصف الأول من السنة المالية 56 مليون دولار، مقارنة بــ54 مليون دولار في النصف الأول من العام 2018.

كما استقر إجمالي قيمة الأصول المُدارة عند 22.5 مليار دولار أمريكي مقارنة مع 22.6 مليار دولار أمريكي بنهاية 30 يونيو عام 2018. وشهدت الأصول المُدارة الخاصة بالعملاء والشركات التابعة والمستثمرين المشاركين زيادة هامشية، والتي قابلها انخفاض في قيمة الأصول المُدارة الخاصة بالاستثمارات المشتركة لإنفستكورب.