شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "الإمارات دبي الوطني" تبحث توزيع أرباح بقيمة 2.2 مليار درهم في 20 فبراير الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني، دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، يوم الأربعاء الموافق 20 فبراير الجاري، وذلك لبحث مقترح توزيع أرباح نقدية بنسبة 40% للمساهمين (40 فلساً للسهم الواحد)، بإجمالي 2.2 مليار درهم عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وقال البنك، في بيان لموقع السوق، اليوم الثلاثاء، إن الجمعية ستنظر في مقترح أعضاء مجلس الإدارة بشأن السندات المالية غير القابلة للتحول إلى الأسهم التي سيتم إصدارها من قبل البنك.

ومن المقرر أن تنظر الجمعية في البيانات المالية والحسابات الختامية عن العام المالي المنتهي في 21 ديسمبر 2018.

يذكر أن البنك حقق صافي ربح بلغ 10 مليارات درهم خلال العام 2018، مقابل صافي ربح بلغ 8.3 مليار درهم حلال العام 2017.

وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي نحو 17.4 مليار درهم في 2018، مقابل 15.5 مليار درهم خلال العام 2017.

وكان البنك قد قام بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 40% للمساهمين (40 فلساً للسهم الواحد)، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.