شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية تابعة لـ "المتطورة" تُقر زيادة رأسمالها بـ 40 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للصناعات المتطورة عن موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة العبيكان للزجاج - المملوكة لها بنسبة 40% - على زيادة رأس مالها بما قيمته 40 مليون ريال.

وأفادت المتطورة، في بيان لموقع السوق، اليوم الثلاثاء، بأن رأسمال العبيكان سيرتفع من 200 مليون ريال إلى 240 مليون ريال، وذلك من خلال رسملة بند أطراف ذات علاقة والمستحق للمساهمين في قوائم شركة العبيكان للزجاج.

ويذكر أن نصيب الشركة المتطورة من هذه الزيادة يبلغ 15 مليون ريال، وهي عبارة عن مستحقات سابقة للشركة المتطورة على شركة العبيكان للزجاج، علماً بأن هذه الزيادة لا تؤثر على نسبة الملكية الحالية للشركة المتطورة.

وتجدر الاشارة إلى أن الشركة المتطورة استلمت كامل حصتها الناتجة من عملية تخفيض رأس المال السابقة والبالغة 40 مليون ريال.

ووفقاً للبيان، تأتي زيادة رأس مال شركة العبيكان للزجاج لمواكبة نمو حجم أعمالها ودعم مركزها المالي، هذا ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي للزيادة في رأس المال خلال الربع الاول من عام 2019 .

وجدير بالذكر أن المتطورة حققت صافي أرباح بلغ 31.1 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 20.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017، وبنسبة ارتفاع بلغت 49.4%.