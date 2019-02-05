شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 05-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي للانخفاض والتذبذب حول مستوى 0.7235، ولا زلنا ننتظر الحصول على إشارة أوضح للاتجاه التالي من خلال تأكيد اختراق المستوى المذكور أو التداول دونه من جديد.

وبالتالي، فإننا مستمرون في حياديتنا حتى الآن، وللتعرف على الأهداف المتوقعة للفترة القادمة، يرجى مراجعة تقريرنا الصباحي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7180 والمقاومة 0.7330

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي