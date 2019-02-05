شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 05-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر عقود خام برنت لاختبار مستوى 63.10 الآن، بانتظار تأكيد الاختراق لتفعيل التأثير الإيجابي لنموذج الرأس والكتفين المقلوب ومن ثم التوجه نحو تحقيق مزيد من المكاسب على المدى القصير، حيث يتواجد هدفنا التالي عند 68.00.

وبشكل عام، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد خلال الفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 61.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 61.25 والمقاومة 65.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد