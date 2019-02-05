شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 05-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر النفط تداولاته الإيجابية بعد الارتكاز على مستوى 54.40، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد بقية اليوم، ونعتقد بأن الطريق مفتوح أمام التوجه نحو هدفنا الرئيسي الأول الذي يتواجد عند 57.46، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يواصل حمل السعر من الأسفل، مع التذكير بأن الثبات فوق 53.65 يمثل شرط مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 53.65 والمقاومة 57.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد