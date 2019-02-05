شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 05-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الذهب محاولاته السلبية بعد اختبار مستوى 1316.65 هذا الصباح، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يقترب من تقديم إشارة تقاطع سلبي الآن، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي يعتمد على الثبات دون المستوى المذكور، في حين تتواجد أهدافه الرئيسية عند 1296.00 ثم 1286.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1295.00 والمقاومة 1325.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط