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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 05-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار تداولات سلبية جديدة ليبدأ الضغط على المتوسط المتحرك 50، لكن كما أشرنا صباحاً، نحن بانتظار تخطي أحد مفاتيح الاتجاه التالي التي تتمثل بالدعم 1.1370 والمقاومة 1.1443 لتحديد الوجهة التالية بشكل أدق، مما يبقي على حياديتنا قائمة حتى الآن.
وللتعرف على تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا الصباحي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1340 والمقاومة 1.1540
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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