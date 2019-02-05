شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يرتفع هامشيا والسوق الرقمية لا يزال ضعيفا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" هامشيا بالتعاملات الفورية يوم الثلاثاء بصدد تحقيق أول مكسب خلال ثلاثة أيام ، لكن لا يزال السوق الرقمية ضعيفا مع استمرار تحفظ معظم المستثمرين حاليا حيال بناء مراكز شرائية جديدة ، حيث تحتاج السوق إلى محفزات قوية تعمل على تحسن شهية المخاطرة مرة أخري.

فى بورصة "بتستامب" وبحلول الساعة 08:45بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية بتكوين حول3,420$ بارتفاع قدره 11$ بنسبة 0.3%،حيث سعر الافتتاح عند 3,409$،وسجلت أعلى مستوي عند 3,421$ ، و أدنى سعر عند 3,396$.

فقدت أسعار البتكوين يوم الاثنين نسبة 0.2% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار ضعف مستويات الطلب على أكبر عملة رقمية بالعالم.

وانخفضت العملة الرقمية "البتكوين" بنسبة 3.3% على مدار تعاملات الأسبوع الماضي ، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ،وسجلت الأدنى خلال هذا العام عند 3,322$ لكل وحدة بتكوين ، بفعل تجدد عمليات البيع المفتوحة فى السوق.

استقرت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الثلاثاء حول إجمالي 113 مليار$ ، مع تقلب معظم أسعار العملات الكبرى بالسوق ضمن نطاق محدود من التعاملات.

حركة الأسعار حاليا فى السوق الرقمية على المدى القصير لا تزال محبطة جدا ، حيث لا يزال السوق ضعيفا جدا مع استمرار تحفظ معظم المستثمرين حاليا حيال بناء مراكز شرائية جديدة ، حيث تحتاج السوق إلى محفزات قوية تعمل على تحسن شهية المخاطرة مرة أخري.

والسوق غير قادر حتى اللحظة على العثور على قاع قوي ثم الدخول فى مرحلة تعافي ، الأمر الذي يسبب الانزعاج حاليا تجاه مستقبل السوق.

قال "مايك نوفوغراتز" مؤسس شركة جالاكسي ديجيتال إنه رغم اعتقاده بأن السوق الرقمية لن تتجه شمالا"صعودا" على الأقل لبضعة أشهر أخرى،لكنه لا يزال واثقا للغاية من أن الأمور ستتحرك للأفضل فى نهاية المطاف.

وأضاف نوفوغراتز أن العملات الرقمية عند مستويات حاسمة حاليا ،انهيار تلك المستويات سوف يؤدي إلى تمديد السوق الهابط ، فى المقابل الصعود الحاد قد يشير إلى تكون قاع محتمل.

وأفاد "جاك دورسي" المدير التنفيذي لـتوتير بأن العملة الرقمية "البتكوين" ستصبح على الأرجح العملة الأصلية للإنترنت.

وفى استطلاع أجرته شركة "فيندر" توقع خبراء التشفير أن يشهد البتكوين انعكاسا للثورة فى عام 2019 ويرتفع إلى 7,000$ بحلول نهاية العام.

وقال "بن ريتشي" مدير العمليات فى شركة "ديجيتال كابيتال مانجمنت"بأن أكثر التوقعات صعودا هي التي حددت مستوي 9,500$ بنهاية عام 2019.