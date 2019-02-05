مبادلة تبيع حصتها في إيه.أم.دي الأميركية

ستحول مبادلة 75 مليون ورقة ضمان إلى أسهم في إيه.أم.دي

الخليج 365 - الإمارات:

أعلنت "شركة مبادلة للاستثمار" نيتها بيع حصتها البالغة 34.9 مليون سهم في شركة صناعة الرقائق الأميركية أدفانسد مايكرو دفايسز إيه.أم.دي"، التي تنتج معالجات أجهزة الكمبيوتر.

وحسب مصادر وكالة "رويترز"، فإن مبادلة ستحول 75 مليون ورقة ضمان إلى أسهم في شركة "إيه.أم.دي"، ما يزود الشركة الأميركية بـ448.5 مليون دولار.

وقالت مبادلة إنها ستبقى مساهماً رئيسياً في "إيه.أم.دي" بعد الصفقة بحصة تبلغ حوالي 6.9%، وذلك فور تحويل أوراق الضمان إلى أسهم عادية.

وقال المتحدث باسم مبادلة بريان لوت إن صفقة البيع تنسجم مع مجمل استراتجية مبادلة الاستثمارية القاضية بتسييل الحيازات الناضجة تحقيقاً لعوائد تجارية مغرية.

وبدأ " صندوق مبادلة للاستثمار " المملوك لـ"حكومة أبوظبي" استثماره في "إيه.أم.دي" خلال 2007، وهي شركة منافسة لكل من "شركة إنتل" و"شركة إنفيديا".

ومبادلة للاستثمار شركة عالمية مملوكة لـ"حكومة أبوظبي"، تعمل في مجال الاستثمار الاستراتيجي، وتوظف استثماراتها لتعزيز النمو الاقتصادي بالإمارة على المدى البعيد، وتنشط في 13 قطاع أعمال، وتنتشر أعمالها ضمن 30 دولة حول العالم.

وتشمل مجالات أعمال مبادلة إنشاء وتطوير شركات صناعية متخصصة في قطاعات مثل صناعة الطيران، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أشباه الموصلات، المعادن والتعدين، الطاقة النظيفة، وإدارة الأصول المالية المتنوعة.