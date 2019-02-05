ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الثلاثاء

شهدت مؤشرات البورصة ارتفاعا جماعيا مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.6% إلى مستوى 14452 نقطة.

وارتفع المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.06%، ومؤشر EGX 100 الأوسع نطاقًا بنحو 0.17%.

وصعد أيضا المؤشر الجديد EGX30 CAPPED محدد الأوزان مع بداية تعاملات ثالث الجلسات بعد تدشينه بنسبة 0.79%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 0.86% إلى مستوى 14366 نقطة، بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وسط اتجاه من المصريين نحو الشراء، لترتفع بذلك للجلسة الثامنة على التوالي.

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