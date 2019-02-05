وزيرة التخطيط تبحث دعم المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين

بحثت هالة السعيد وزيرة التخطيط، مع محمد عبد المنعم أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، أوجه التعاون المشترك بين المجلس والوزارة، وتوجيه الدعم اللازم للمجلس للقيام بالدور المنوط به تنفيذه من تقديم خدمة رعاية متميزة لأسر الشهداء والمصابين، وتذليل كافة الصعاب أمامهم، بحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الثلاثاء.

وقالت هالة السعيد، والتي تشغل أيضا منصب عضو مجلس إدارة المجلس، إن تقديم الدعم اللازم للمجلس يعد بمثابة دور وطني وقومي بالمساهمة في تقديم أفضل الخدمات لأسر الشهداء والمصابين الذين شاركوا في فداء الوطن وضحوا بأرواحهم وبأجسادهم فداءً لإخوانهم من أبناء الوطن.

وأضافت الوزيرة، أن مصر استطاعت النهوض بعد ثورة يناير بفضل هؤلاء الشهداء والمصابين مما يحتم المساهمة في الحفاظ على أسرهم.

وأشارت السعيد إلى أن الوزارة حريصة على القيام بدورها في تقديم واجبها الوطني بتقديم الدعم اللازم للمجلس، وذلك في إطار دعم القيادة السياسية واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بأسر الشهداء والمصابين اعترافًا بحقوقهم وإيماناً بواجب الدولة برعايتهم.

وناقش الطرفان خطة الرعاية المستقبلية لرعاية الشهداء والمصابين، كما شهد اللقاء الاتفاق على عدد من الملفات الخاصة بتقديم الدعم للمجلس القومي من أجل تقديم خدمة رعاية متميزة لأسر الشهداء والمصابين.

وكان المجلس، قد تم إنشاؤه بقرار المجلس العسكري في 2012، وتم تغيير مسماه من صندوق رعاية أسر الشهداء والمصابين، إلى المجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين.

ويرأس مجلس إدارة المجلس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ويتشكل مجلس إدارة المجلس من وزراء التخطيط، والتعاون الدولي، والإسكان، والصحة، والتضامن، والتعليم العالي، وعضوين ممثلين لأسر الشهداء والمصابين، وثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة، وعضوين ممثلين للمجتمع المدني.

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