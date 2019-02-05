شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتمسك بمكاسبه قبل خطاب حالة الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمسك الدولار اليوم الثلاثاء بالمكاسب التى حققها فى الآونة الأخيرة قبيل خطاب حالة الاتحاد للرئيس الأمريكى دونالد ترامب والذى يقول مستثمرون إنه قد يلمح إلى إحراز تقدم فى محادثات التجارة مع الصين.

وتلقت عوائد أدوات الخزانة الأمريكية الدعم من تعاف محدود فى شهية المستثمرين للمخاطرة الليلة الماضية لكن التداول فى أسواق العملات كان ضعيفا مع إغلاق العديد من الأسواق فى آسيا.

وارتفع الدولار الاسترالى، ليعوض خسائر تكبدها فى وقت سابق، بعد أن أبقى بنك الاحتياطى الاسترالى (البنك المركزى) على أسعار الفائدة عند مستويات متدنية قياسية فى أول اجتماع له هذا العام لكنه بدا أقل ميلا إلى التيسير النقدى بالمقارنة مع التوقعات.

ويقول المستثمرون إنهم يركزون على خطاب ترامب الذى تأجل بفعل إغلاق الحكومة الأمريكية. وزاد مؤشر الدولار، الذى يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.1% إلى 95.98 بعد أن ارتفع لثلاث جلسات على التوالى.

وصعد الدولار الاسترالى فى أحدث التعاملات 0.3% إلى 0.7247 دولار أمريكى. واستقر اليورو عند 1.1438 دولار ليظل دون أعلى مستوى فى 3 أسابيع 1.15145 دولار الذى سجله يوم الخميس.

واستقر الجنيه الاسترلينى عند 1.3038 دولار بعد أن تأرجح خلال الجلسة السابقة بفعل الضبابية بشأن الكيفية التى ستغادر بها بريطانيا الاتحاد الأوروبى.