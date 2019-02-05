شكرا لقرائتكم خبر عن "مبادلة أبوظبى" تبيع 34.9 مليون سهم فى ايه.ام.دى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة مبادلة للاستثمار المملوكة لحكومة أبوظبى اليوم الثلاثاء إنها ستبيع حصتها البالغة 34.9 مليون سهم فى شركة صناعة الرقائق الأمريكية أدفانسد مايكرو دفايسز (ايه.ام.دى) وتحول 75 مليون ورقة ضمان إلى أسهم فى الشركة.

وللصندوق الحكومى حصص فى جنرال إلكتريك وشركة الاستثمار المباشر مجموعة كارلايل وبدأ استثماره فى ايه.ام.دى فى 2007.

وتنتج ايه.ام.دى معالجات أجهزة الكمبيوتر وهى شركة منافسة لكل من إنتل وإنفيديا وقالت مبادلة إنها ستطل مساهما رئيسيا فى ايه.ام.دى بعد الصفقة بحصة تبلغ حوالى 6.9 % وذلك فور تحويل أوراق الضمان إلى أسهم عادية.

وقال بريان لوت المتحدث باسم مبادلة "صفقة اليوم تظل منسجمة مع مجمل استراتجية مبادلة الاستثمارية القاضية بتسييل الحيازات الناضجة تحقيقا لعوائد تجارية مغرية."

وقالت مبادلة فى بيان صدر فى العاصمة الإماراتية أبوظبى إن تحويل أوراق الضمان سيزود ايه.ام.دى بمبلغ 448.5 مليون دولار.