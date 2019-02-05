شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مبيعات التجزئة واتساع الفائض في الميزان التجاري في استراليا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة مؤشر مبيعات التجزئة والتي أوضحت تراجعاً 0.4% مقابل ارتفاع 0.5% في القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت للثبات عند مستويات الصفر، بينما أظهرت قراءة المؤشر ذاته المستثني منها التضخم للربع الرابع تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.2% في الربع الثالث الماضي، بخلاف من التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 0.5%.

وجاء ذلك مع الكشف عن قراءة الميزان التجاري لشهر كانون الأول/ديسمبر والتي أوضحت اتساع الفائض إلى ما قيمته 3.68 مليار دولار استرالي مقابل 2.26 مليار دولار استرالي في تشرين الثاني/نوفمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 2.25 مليار دولار استرالي.