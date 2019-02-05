شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل ترتفع بشكل طفيف تزامناً مع استقرار سوق العملات الرقمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الريبل خلال تعاملات اليوم تزامناً مع استقرار سوق العملات الرقمية على مدار السبع جلسات الماضية، وذلك وسط تصريحات إيجابية بشأنها.



وأفاد المدير التنفيذي لـ"تويتر" "جاك دورسي" بأن "بتكوين" ستصبح على الأرجح العملة الأصلية للإنترنت، وذلك على خلاف تصريحات سلبية بنهاية عصرها.



من ناحية أخرى، استحوذت بورصة العملات الرقمية الأمريكية "Kraken" على بورصة اخرى بريطانية في صفقة قدرت على الأقل بمائة مليون دولار.



صعدت "الريبل" بحلول الساعة 21:41 جرينتش بنسبة 0.4% إلى 0.3 دولار، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 0.31 دولار وأقل سعر عند 0.30 دولار بقيمة سوقية قُدرت بحوالي 30.1 مليار دولار.



وارتفعت "بتكوين" بنسبة 0.7% إلى 3444 دولارا، وسجلت أعلى سعر عند 3462 دولاراً وأقل سعر عند 3415 دولار، وسجلت قيمتها السوقية نحو 60.3 مليار دولار.