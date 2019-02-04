شكرا لقرائتكم خبر عن "تسلا" تعتزم الاستحواذ على شركة تكنولوجية في صفقة تزيد عن 200 مليون دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "تسلا" في بيان عزمها الاستحواذ على شركة تكنولوجيا الطاقة "ماكسويل تكنولوجيز" في صفقة ستقدر بحوالي 218 مليون دولار.



وأضافت "تسلا" أنها ستشتري ما يقرب من 45.9 مليون سهم في "ماكسويل" مقابل 4.75 دولار للسهم، ويعني ذلك أن شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية سوف تستحوذ على "ماكسويل" مقابل زيادة بنسبة 55% على سعر السهم عند إغلاق يوم الجمعة (الذي سجل 3.07 دولار).



وأشار بيان "تسلا" إلى أن الشركة تتطلع دائماً إلى تنفيذ صفقات استحواذ تدعم مهمتها في تحول العالم نحو استخدام الطاقة المستدامة .



وتتخصص "ماكسويل" في صناعة بطاريات فائقة يمكنها تخزين وتوصيل الطاقة بشكل سريع للغاية حيث عرف عن المدير التنفيذي لـ"تسلا" "إيلون ماسك" ولعه بالتقنيات المحيطة بالسيارات الكهربائية.



وكان "ماسك" قد ذكر في تغريدة سابقة على حسابه بموقع "تويتر" أن التكنولوجيا المتعلقة بتطوير البطاريات ستمثل محوراً لصناعة السيارات الكهربائية مضيفاً انه سينخرط في أبحاث مشتركة مع جامعة "ستانفورد" في هذا الشأن.



وتعكف "تسلا" على جهود خفض أسعار السيارات الكهربائية من أجل زيادة استخدامها في العديد من الدول والأسواق الناشئة لا اقتصارها على الدول المتقدمة فقط.