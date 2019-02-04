شكرا لقرائتكم خبر عن ضغوط على الذهب من ارتفاع الدولار واستقرار الأسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب اليوم بضغط من صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية واستمرار استيعاب المستثمرين لبيانات الوظائف القوية في الولايات المتحدة الصادرة يوم الجمعة الماضي.



كانت وزارة العمل الأمريكية قد أعلنت إضافة الاقتصاد الأكبر في العالم 304 آلاف وظائف في يناير/كانون الثاني، وهو ما فاق التوقعات، ولكن معدل البطالة ارتفع إلى 4%.



ويترقب محللون إشارات عن سير المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين ومدى التوصل إلى اتفاق على خلفية مناقشة حماية حقوق الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا.



وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 17:46 جرينتش بنسبة 0.2% إلى 95.8 نقطة مسجلاً أعلى مستوى عند 95.9 نقطة وأقل مستوى عند 95.5 نقطة.



هذا، وتراجعت أسعار الذهب عقود تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.2% إلى 1319 دولاراً للأوقية، وسجل المعدن الأصفر أعلى سعر اليوم عند 1323.6 دولار وأقل سعر عند 1312.7 دولار.