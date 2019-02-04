شكرا لقرائتكم خبر عن 5 شركات استشارية تتنافس على عقد «حصيان» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدمت خمس شركات استشارات هندسية بعروضها للمنافسة على عقد الخدمات الاستشارية لمشروع محطة حصيان المستقلة في دبي. وذكرت «ميد» أن شركة «كرانمور بارتنرز» البريطانية تقدمت بأدنى العروض بقيمة 3.67 مليون درهم، بينما جاء عرض شركة «إيرنست يونغ» في المرتبة الثانية بقيمة 4.15 مليون درهم. وشملت قائمة الشركات المتنافسة أيضاً كلاً من شركة «سينرجي» الهندية و«برايسووتر كوبر» و«ديلويت».

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