عقارات دبي تسجل 179 مبايعة ب 347 مليون درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 708 ملايين درهم حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 179 مبايعة بقيمة 347 مليون درهم منها 18 مبايعة للأراضي بقيمة 60 مليون درهم و161 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 287 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة المركاض تلتها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد ثم مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة جبل علي الأولى.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 17 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم وثالثة في وادي الصفا 3 بتسجيلها مبايعتين بقيمة 6 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 43 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيراً مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة الخيران الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 22 مبايعة بقيمة 43 مليون درهم وتلتها منطقة زعبيل الثانية بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 38 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 361 مليون درهم منها 20 رهن أراض بقيمة 342 مليون درهم و18 رهن فلل وشقق بقيمة 19 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الصفوح الثانية بقيمة 226 مليون درهم وأخرى في منطقة ند حصة بقيمة 76 مليون درهم.(وام)