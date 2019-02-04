شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "مصرف عجمان" تبحث توزيع أرباح في 4 مارس المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة مصرف عجمان، دعوة الجمعية العامة للانعقاد، يوم الإثنين الموافق 4 مارس المُقبل، وذللك لبحث توزيع أرباح بنسبة 4% من رأس المال، بواقع 4 فلس للسهم، بقيمة إجمالية 84 مليون درهم على المساهمين نقداً على العام 2018.

وأفاد المصرف، في بيان لموقع سوق "دبي" المالي، اليوم الإثنين، بأن الجمعية ستنظر في النتائج المالية والحسابات الختامية للمصرف عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

يذكر أن المصرف قد قام بتوزيع أرباح بنسبة 3.5% من رأس المال، بواقع 3.5 فلس للسهم، بقيمة إجمالية 58.8 مليون درهم على المساهمين نقداً على العام 2017.

وكان المصرف قد حقق صافي أرباح بلغ 170 مليون درهم خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 132.6 مليون درهم خلال العام 2017، بنسبة ارتفاع بلغت 28.2%.

هذا وتراجعت الخسارة من انخفاض القيمة المحملة على الموجودات المالية إلى 112.6 مليون درهم في 2018 من 195 مليون درهم خلال 2017.