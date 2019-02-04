شكرا لقرائتكم خبر عن "المراعي" تستحوذ على 100% في "مصنع الأوائل" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة المراعي عن توقيع اتفاقية شراء مع شركة الآمار الغذائية للاستحواذ على حصة 100% في شركة مصنع الأوائل للصناعات الغذائية بقيمة حقوق ملكية بلغت 108.0 مليون ريال.

ومن المتوقع أن يعزز هذا الاستحواذ من قدرة الشركة على التوسع في قناة الخدمات الغذائية والتموين.

ووفقاً لبيان الشركة، المنشور على موقع "تداول"، اليوم الإثنين، من المُقرر أن يتم تمويل هذا الاستحواذ عن طريق التدفقات النقدية التشغيلية للشركة.

هذا ومن المتوقع أن ينعكس الأثر المالي لهذا الاستحواذ على نتائج الربع القادم، علماً بأنه لا يوجد أطراف ذات علاقة في هذا الإستحواذ.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة مصنع الأوائل تعمل في تقديم منتجات غذائية ذات قيمة مضافة (لحوم ودواجن) لقطاع التموين والخدمات الغذائية في الشرق الأوسط.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 369.6 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغت 512.9 مليون ريال في الربع المقابل من 2017.

هذا وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 2 مليار ريال خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018، مقابل صافي أرباح بلغت 2.2 مليار ريال في 2017، بتراجع بلغ 7.9%.