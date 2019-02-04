شكرا لقرائتكم خبر عن "حلواني إخوان" توقع اتفاقية قرض مع "السعودي الفرنسي" بقيمة 150 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة حلواني اخوان عن توقيع اتفاقية قرض بنكي متوافق مع الشريعة الإسلامية من البنك السعودي الفرنسي، بقيمة 150 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الإثنين، بأنه قد تم أخذ التموبل بضمان توقيع المستندات البنكية المعتادة وسند لأمر بقيمة مبلغ التمويل.

وتستهدف الشركة من التمويل إعادة هيكلة مصادر التمويل، علماً بأنه لا يوجد أطراف ذات علاقة.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 19.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 18.8 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وارتفعت الإيرادات إلى 223.4 مليون ريال في الربع الثالث من العام 2018، مقابل إيرادات بلغت 222 مليون ريال بالربع المقابل من 2017.

وعلى صعيد آخر، تراجعت أرباح الشركة بنسبة 13.8% إلى 44.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 51.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.