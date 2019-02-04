شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الأسعار يدفع "أسمنت حائل" لتكبد الخسائر في 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة أسمنت حائل، المُعلنة اليوم الإثنين، عن تحولها لتكبد الخسائر خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع "تداول" المالي، بتحقيقها صافي خسارة بلغ 23.6 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 15.5 مليون ريال في العام 2017.

وحققت الشركة صافي خسائر تشغيلية بلغت 16.9 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 24.2 مليون ريال في العام 2017.

وعزت الشركة تحقيق الخسائر في 2018 إلى انخفاض الأسعار الناتج عن ضعف الطلب وقوة المنافسة.

كذلك بلغت الخسائر المتراكمة بنهاية العام 2018 نحو 14.1 مليون ريال.

وارتفعت المبيعات إلى 196 مليون ريال في العام 2018، مقابل إيرادات بلغت 164.5 مليون ريال في 2017.

وكانت الشركة قد حققت صافي خسائر بلغت 32.1 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 11.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.