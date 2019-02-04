شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يواصل الانخفاض متأثراً ببيانات القطاع الصناعي الصيني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال مستهل أولى جلسات الأسبوع مواصلةً الخسائر في أعقاب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة في الصين فضلاً عن ارتفاع الدولار أمام معظم العملات الرئيسية بعد استيعاب بيانات الوظائف الأمريكية.



كانت بيانات قد أظهرت انخفاض مؤشر مديري المشتريات للنشاط الصناعي في الصين إلى 48.3 نقطة في يناير/كانون الثاني، وهي القراءة الأدنى منذ فبراير/شباط عام 2016، وذلك مقارنة بمستوى 49.7 نقطة في ديسمبر/كانون الأول.



وأظهرت البيانات المكونة لمؤشر مديري المشتريات الصناعي الصيني تراجعاً حيث انخفض مؤشر الطلبيات الجديدة إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر/أيلول عام 2016.



وتراجع أيضاً مؤشر "Caixin" لمديري المشتريات الصناعي الذي يركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصين خلال الشهر الماضي.



كانت بيانات أمريكية قد أظهرت إضافة الاقتصاد 304 آلاف وظيفة في يناير/كانون الثاني وارتفاع معدل البطالة إلى 4%.



وارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:55 جرينتش بنسبة 0.2% إلى 95.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 95.8 نقطة وأقل مستوى عند 95.5 نقطة.



وتراجعت أسعار النحاس بحلول الساعة 14:45 جرينتش بنسبة 0.3% إلى 276.5 دولار للرطل، وسجلت أعلى سعر عند 277.3 دولار وأقل سعر عند 275.04 دولار.