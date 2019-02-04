شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يتحول للتراجع مع نشاط عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحولت أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" للتراجع مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الاثنين بعد ارتفاعها فى وقت سابق من تعاملات السوق الأوروبية لأعلى مستوى فى شهرين ، مع نشاط ملحوظ لعمليات التصحيح وجني الأرباح.

وبحلول الساعة 13:55جرينتش تراجع خام برنت إلى مستوي 62.35$ للبرميل من مستوي الافتتاح 62.68$ ،وسجل أعلى مستوي 63.61$ الأعلى منذ 7 كانون الأول/ديسمبر ،وأدنى مستوي 62.15$.

حققت عقود برنت يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 2.75% ، فى ثالث مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بدعم مخاوف توقف إمدادات فنزويلا وبعد انخفاض كبير فى إنتاج أوبك.

ونجحت أسعار النفط العالمية فى تسجيل ارتفاعا بنسبة 3.4% على مدار تعاملات الأسبوع الماضي ، فى رابع مكسب أسبوعي خلال الخمسة أسابيع الأخيرة ، مع انحسار المخاوف نسبيا تجاه المعروض العالمي ، وبدعم آمال حل الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

فى بيانات أولية ضخت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" حوالي 30.7 مليون برميل يوميا فى كانون الثاني/يناير الماضي ،بانخفاض قدره حوالي 860 ألف برميل يوميا عن إجمالي إنتاج كانون الأول/ديسمبر ،وهو أكبر انخفاض شهري فى نحو عامين تقريبا.

ويضغط سلبا على أسعار النفط فى الوقت الحالي ،ضعف آفاق الطلب فى الصين "ثاني أكبر مستهلك للنفط فى العالم" ،خاصة مع توالي البيانات التي تؤكد على ضعف الاقتصاد ، والذي نما خلال 2018 بأقل وتيرة نمو فى حوالي ثلاث عقود.