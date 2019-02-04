فوتسي راسل وناسداك دبي تطلقان تداول مشتقات على مؤشرات سعودية

تهدف العقود المستقبلية إلى توسعة الخيارات الاستثمارية

الخليج 365 - الإمارات:

أبرمت " ورصة ناسداك دبي" اتفاقية مع "شركة فوتسي راسل" بغية الترخيص لتداول مشتقات على مؤشرات الأسهم السعودية لفوتسي راسل في ناسداك دبي خلال وقت لاحق هذا الشهر.

وحسب بيان لموقع "مباشر"، تعتزم ناسداك دبي إصدار عقود مستقبلية للأسهم السعودية كأولى منتجاتها التابعة للترخيص الممنوح لها على "مؤشر فوتسي السعودية".

وتهدف العقود المستقبلية التي سيتم إصدارها حسب البيان إلى توسعة الخيارات الاستثمارية وجذب المشاركين في السوق على المستويين العالمي والإقليمي بما فيها الصناديق المتعددة التي تستخدم مؤشرات فوتسي راسل كمؤشرات معيارية للاستثمار في الأسهم السعودية.

وضمت فوتسي راسل في مارس (آذار) الماضي السوق السعودية إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية، وذلك على مراحل تبدأ في مارس 2019 وتنتهي في ديسمبر (كانون الأول) العام ذاته.

وأصدرت ناسداك دبي عقوداً مستقبليةً للأسهم المفردة في 12 شركة سعودية الشهر الماضي.

ويشمل مؤشر فوتسي السعودية 46 شركةً مدرجة في السوق المالية السعودية "تداول"، تتضمن الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" و"مصرف الراجحي".

وتقدم سوق ناسداك دبي للمشتقات التي أُطلقت في سبتمبر (أيلول) 2016 حالياً العقود المستقبلية للأسهم المفردة بـ17 شركة مدرجة في الإمارات، إضافة إلى العقود المستقبلية للأسهم المفردة السعودية والعقود المستقبلية على المؤشر العام لـ"سوق دبي المالي" ومؤشر"سوق أبوظبي العالمي" ومؤشر إم إس سي آي للأسهم الإماراتية.

ويبرم العقد المستقبلي بين طرفين لشراء سلعة معينة أو أصل آخر بكمية وجودة قياسية وسعر محدد بتاريخ توقيع الاتفاق، على أن يتم التسليم في تاريخ مستقبلي محدد