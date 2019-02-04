شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يستجمع قواه– تحليل -4-2-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر النحاس محافظا على استقراره الإيجابي فوق مستوى 2.7450 والذي يشكل حاليا مستوى دعم القناة الصاعدة الموضحة بالرسم المرفق, التذبذب الجانبي يؤول لمحاولة تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي ليتمكن بذلك من استئناف الهجوم الصاعد والذي يستهدف بدوره مستوى 2.8100 و 2.8450 على التوالي. نلاحظ أيضا تمركز المتوسط المتحرك 55 دون الدعم المذكور سابقا ليؤكد بدوره احتجاز السعر ضمن النطاق الصاعد وليزيد من فرص تجميعه للعزم الإيجابي والمطلوب لتحقيق الأهداف المذكورة سابقا. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.7430 و 2.8100 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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