شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يختبر المقاومة- تحليل - 4-2-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تجاوب سعر الزوج مؤخرا مع إيجابية مؤشر ستوكاستيك بمحاولة تسلله نحو مستوى تشبع الشراء لنلاحظ اندفاعه نحو المقاومة الأولية المستقرة عند 125.60, نذكر بأن ثبات هذه المقاومة سيزيد من فرص تشكيل السعر لتداولات سلبية قوية ليستهدف بشكل أولي مستوى 124.45 ومن ثم لننتظر ملامسته لمستوى 123.50.

أما محاولة اختراق السعر للمقاومة الحالية فإن ذلك سيؤكد تأجيل الهجوم السلبي لحين اختبار مقاومة القناة الهابطة والممتدة حاليا نحو 126.30 ومن ثم ليبدأ بتشكيل التداولات السلبية الرئيسية والمقترحة سابقا.

طاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 125.60 و 123.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط