شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 04-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بالتذبذب دون مستوى 0.7235، ليبقى التأثير السلبي لنموذج القمة المزدوجة الفرعي فعالاً، بانتظار مزيد من الانخفاض بقية اليوم، مع التذكير بأن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 0.7170 ثم 0.7100، في حين يشترط تحقيقها الثبات دون مستوى 0.7235.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7170 والمقاومة 0.7270

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط