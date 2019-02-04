شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 04-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر عقود خام برنت عملية اختراق مستوى 63.10 ويتحرك فوقه الآن، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بفعالية خلال الجلسات القادمة، منتظماً داخل القناة الصاعدة التي تحمل السعر من مناطق 50.25، مع الإشارة إلى أن اختراق 63.95 سيسهّل مهمة التوجه نحو هدفنا التالي الذي يتواجد عند 68.00، في حين يمثّل الثبات فوق 61.25 شرط مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 61.25 والمقاومة 65.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد