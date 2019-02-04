شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل التراجع مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل تراجعها لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار التصحيح وجني الأرباح ، بعدما سجلت الأسعار أعلى مستوى فى تسعة أشهر ، ويضغط على الأسعار أيضا ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات .

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 0.5% حتى الساعة 11:10 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,310.85$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,317.58$،وسجلت أعلى مستوي 1,319.03$ ، وأدنى مستوي 1,310.41$.

فقدت أسعار الذهب يوم الجمعة نسبة 0.25% ، فى أول خسارة خلال ستة أيام ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجلت فى اليوم السابق أعلى مستوى فى تسعة أشهر عند 1,326.25$ للأونصة.

وعلى مدار الأسبوع المنصرم ، حققت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 1.15% ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بدعم الطلب المرتفع على الأصول الآمنة ، وفى ظل انحسار احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام بعد نتائج أول اجتماع للاحتياطي الاتحادي خلال 2019.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.1% ، مواصلا صعوده لليوم الثالث على التوالي ، عاكسا استمرار صعود العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات ، الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يدعم ارتفاع الدولار حاليا انتعاش عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات ، بالإضافة إلى بيانات الوظائف بغير القطاع الزراعي والتي جاءت بأفضل كثيرا من توقعات الخبراء خلال كانون الثاني/يناير ، الأمر الذي هدأ المخاوف من دخول الاقتصاد الأمريكي فى مرحلة التباطؤ.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت يوم الجمعة بمقدار 6.47 طن متري ، فى أول انخفاض يومي منذ 10 كانون الثاني /يناير الماضي ،وبأكبر انخفاض يومي منذ 4 أيلول/سبتمبر 2018، لينزل الإجمالي إلى 817.4 طن متري.