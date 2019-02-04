شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تقفز لأعلى مستوى فى شهرين استنادا على انخفاض إمدادات أوبك والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لأعلى مستوى فى شهرين ، لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، استنادا على انخفاض كبير فى إمدادات أوبك خلال كانون الثاني/يناير ، بالإضافة إلى تراجع منصات الحفر والتنقيب العاملة فى الولايات المتحدة لأدنى مستوى منذ أيار/مايو 2018.

بحلول الساعة 10:45جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 55.45$ للبرميل من مستوي الافتتاح 55.25$،وسجل أعلى مستوي 55.73$ الأعلى منذ 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ،وأدنى مستوي 54.97$.

وصعد خام برنت إلى مستوي 63.20$ للبرميل من مستوي الافتتاح 62.68$ ،وسجل أعلى مستوي 63.61$ الأعلى منذ 7 كانون الأول/ديسمبر ،وأدنى مستوي 62.41$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الجمعة ارتفاعا بنسبة 2.50% ، وصعدت عقود برنت بنسبة 2.75% ، فى ثالث مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بدعم مخاوف توقف إمدادات فنزويلا وبعد انخفاض كبير فى إنتاج أوبك.

وعلى مدار الأسبوع المنصرم ، حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بنسبة 3.4% ، فى رابع مكسب أسبوعي خلال الخمسة أسابيع الأخيرة ، مع انحسار القلق نسبيا تجاه المعروض العالمي ، وبدعم آمال حل الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

فى بيانات أولية ضخت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" حوالي 30.7 مليون برميل يوميا فى كانون الثاني/يناير الماضي ،بانخفاض قدره حوالي 860 ألف برميل يوميا عن إجمالي إنتاج كانون الأول/ديسمبر ،وهو أكبر انخفاض شهري فى نحو عامين تقريبا.

وكانت أوبك والمنتجين المستقلين وعلى رأسهم روسيا قد اتفقوا أوائل كانون الأول/ديسمبر الماضي على خفض الإنتاج العالمي بنحو 1.2 مليون برميل يوميا بداية من كانون الثاني/يناير الجاري ، وتبلغ حصة أوبك من الخفض نحو800 ألف برميل يوميا.

فى الولايات المتحدة ،أظهرت بيانات رسمية لشركة"بيكر هيوز" للخدمات النفطية يوم الجمعة انخفاض منصات الحفر والتنقيب الأمريكية " الأسبوع الماضي" بحوالي 15 منصة ، فى رابع انخفاض أسبوعي خلال الخمسة أسابيع الأخيرة.

وعلى حسب هذه البيانات انخفض إجمالي المنصات العاملة فى حقول الزيت الصخري إلى 847 منصة ،وهو أدنى مستوي للمنصات منذ الأسبوع المنتهي فى 18 أيار/مايو 2018.

وبفضل أنشطة الحفر المرتفعة ،قفز الإنتاج الأمريكي بحوالي 40% منذ منتصف عام 2016 إلى إجمالي 11.9 مليون برميل يوميا ،والذي يعد أعلى مستوى على الإطلاق للإنتاج فى الولايات المتحدة.