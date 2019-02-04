شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل أعلى مستوى في 2019 والان نبدء بالتفاصيل

سجلت أسعار النفط اليوم أعلى مستوى لها منذ مطلع هذا العام مدفوعة بشح المعروض النفطي في الأسواق جراء تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت لأعلى مستوى منذ بداية العام لتصل إلى 63.37 دولار للبرميل, فيما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس أعلى مستوى هذا العام عند 55.68 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت بالفعل 2.73 % في الجلسة السابقة.