رقم: استثمارات إسبانيا في دبي 2018

بلغت استثمارات الإسبان في القطاع السياحي بدبي 500 مليون دولار

الخليج 365 - الإمارات:

بلغ حجم تدفقات الاستثمارات الإسبانية إلى دبي نحو 800 مليون دولار (2.9 مليار درهم) خلال العام الماضي، حسب بيانات "مرصد دبي للاستثمار" الصادر عن "مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار".

وتعد إسبانيا بين أفضل 3 دول مستثمرة من حيث رأس المال الأجنبي المباشر في الإمارة، ووصلت استثمارات الإسبان في القطاع السياحي بدبي إلى 500 مليون دولار العام الماضي، إضافة إلى اهتمامهم المتزايد بقطاع التجزئة.

وجاء الإعلان عن حجم الاستثمارات خلال ندوة عقدتها "مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار" إحدى مؤسسات "دائرة التنمية الاقتصادية في دبي" مع أبرز الشركات والمستثمرين الإسبان في سيركولو إكويستريه بمدينة برشلونة الإسبانية.

وتعتبر إسبانيا حالياً من بين أفضل 10 دول مستثمرة في 2018 من حيث مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر بدبي.

ويعمل في الإمارات حالياً نحو 45 شركة إسبانية و112 وكالة تجارية، إلى جانب 2,456 علامة تجارية إسبانية مسجلة في الدولة حتى 2015.

وارتفع إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وإسبانيا من 1.9 مليار دولار في 2011 إلى 2.4 مليار دولار في 2016، وبنسبة نمو بلغت 26.3%.