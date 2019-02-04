بيمز.. تعلم واختبر قدرتك عن بعد

الخليج 365 - خاص:

قصة ريادة

التعليم عن بعد واختبار القدرات مع الحفاظ على الخصوصية، هذه الأمور من ضمن الأهداف التي أراد "موقع بيمز" الكويتي تحقيقها لمستخدميه، بالإضافة إلى التركيز على فكرة إثراء المحتوى التعليمي العربي. وعلى الرغم من تعدد الشركات والمنصات العاملة ميدان التعليم عن بعد، إلا أن الموقع الكويتي الناشئ تمكن من المنافسة وكسب ثقة العملاء في الكويت أولاً ثم في السعودية.

وانطلق الموقع في 2016 على يد كل من رائدي الأعمال الكويتيين بدر الرشيد و يوسف الحسيني وهما في السنة الثانية بكلية الهندسة والبترول، ويعمل الموقع بمثابة سوق إلكترونية للتعليم باللغة العربية.

بدأ "موقع بيمز" بتقديم حصص دراسية عبر الإنترنت في التصميم وفنّ الجرافيك، ومن ثمّ انتقل إلى توفير حصص أكاديمية عبر الإنترنت لجامعات الكويت. ويوفر الموقع دورات ومحاضرات وورشات عمل مسجلة في مختلف المجالات بإمكان المستخدم مشاهدتها في أي وقت وأي مكان، ويتاح للمستخدمين العديد من الدورات المجانية.

ويعمل الموقع في الكويت والسعودية، ونجح في جذب 15 ألف مستخدم في أقلّ من عام. والاسم بالإنجليزية Baims وهو اختصارلكلمتي Big Aims وتعني الأهداف الكبيرة التي يطمح الشريكان بالوصول لها، وتشمل تطوير وتثقيف المجتمع العربي حيث يركزان على إثراء المحتوى العربي عن طريق توفير التدريب والتعليم في جميع المجالات عبر الموقع بالإضافة إلى تطوير مهارات الشباب العربي.

وبالإضافة إلى تلك الخدمات، يقدم "موقع بيمز" اختبار القدرات لجامعات الكويت، في الرياضيات والكيمياء واللغة العربية، والعلوم، وأيضاً في تخصص الهندسة والبترول، وبجانب آخر يقدم الموقع دورات متخصصة في تطوير تطبيقات نظامي "آندرويد" و"آي أو أس" وغيرها.

ويمكن للمستخدم سؤال مقدم الدورة (بالصوت أو الفيديو أو الكتابة) عن أي جزئية من الدرس والحصول على الإجابة مباشرة كما يمكنه الاطلاع على أسئلة الطلبة الآخرين مع وجود خصوصية تامة عن طريق الاختيار بين عرض السؤال أو عدم إظهاره إلا لمقدم الدورة. كما يركز الشريكان على تحقيق الأمان في عملية الدفع الإلكتروني للمال.