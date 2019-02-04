شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "أغذية"السنوية ترتفع 2.1% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لمجموعة أغذية، المُعلنة اليوم الأحد، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 2.11% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

ووفقاً لبيان منشور على موقع سوق أبوظبي المالي، حققت الشركة صافي ربح بلغ 210.453 مليون درهم العام الماضي مقابل صافي أرباح بلغ 206.090 مليون درهم في عام 2017.

وحققت الشركة نموا طفيفا في الأصول حيث بلغت 2.967 مليار درهم في نهاية 2018 مقابل 2.942 مليار درهم في العام 2017.

وارتفعت حقوق المساهمين في العام 2018 إلى 1.954 مليار درهم، مقارنة مع 1.846 مليار درهم في عام 2017.

وفي المقابل، تراجعت الإيرادات في تلك الفترة إلى 2.001 مليار درهم مقابل 2.047 مليار درهم بعام 2017.

وستعقد المجموعة اجتماعها السنوي في نهاية مارس 2019، حيث سيتم تقديم البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، إضافة إلى مناقشة وتقديم بنود أخرى لأخذ الموافقات اللازمة.

وجدير بالذكر، حققت الشركة صافي أرباح خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، بلغ 156.2 مليون درهم مقابل صافي أرباح بلغ 164.7 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2017.