شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 04-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار على ثباته فوق مستوى 54.40، ليبقى التأثير الإيجابي لنموذج الرأس والكتفين المقلوب فعالاً، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50، بانتظار استهداف مستويات 57.46 ثم 65.00 كمحطات رئيسية تالية، في حين يشترط تحقيقها الثبات فوق مستوى 53.65.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 54.00 والمقاومة 57.46

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد