شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 04-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب مزيد من الميل الهابط ليتجاوز المتوسط المتحرك 50، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط بقية اليوم، مع التذكير بأن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 1295.00 ثم 1286.70، في حين يشترط تحقيقها الثبات دون مستوى 1316.65.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1295.00 والمقاومة 1320.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط