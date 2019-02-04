شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 04-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولاته السلبية بشكل هادئ ليقترب من حاجز 1.3000، بانتظار مزيد من الانخفاض لزيارة مستوى 1.2962 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع التذكير بأن استمرار الانخفاض المتوقع يعتمد على الثبات دون مستوى 1.3125.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2962 والمقاومة 1.3160

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط