إن إس سي سي تفوز بعقد بناء الأساسات في مطار آل مكتوم

يشمل العقد أعمال الأساسات للمرحلة الأولى من المشروع

الخليج 365 - الإمارات:

فازت " شركة إن إس سي سي " المحلية بعقد أعمال بناء الأساسات في مشروع "مطار آل مكتوم الدولي"، من "شركة تريستار" التي تتولى تهيئة الموقع وإعداد الأرض للمشروع.

وحسب ما أوردت مجلة "ميد" التي تعنى بالشؤون الاقتصادية في الشرق الأوسط، يشمل العقد أعمال الأساسات للمرحلة الأولى من المشروع، والتي تشمل كونكورس 1 والمبنى الغربي، ومواقف سيارات الموظفين، وتركيب أكثر من 4,500 عامود بقطر 800 ملم و1,200 ملم.

وتلقت "مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية" الشهر الماضي 6 عروض من تحالفات وشركات مقاولات لتنفيذ عقد البنية التحتية لمبنى الكونكورس 1 ومبنى الركاب الغربي بـ"مطار آل مكتوم الدولي".

وتضم أعمال مبنى الكونكورس 1 حفر ما يصل إلى 18.3 متر، وإقامة الأنفاق، حيث يغطي الكونكورس 1 مساحة 910 آلاف متر مربع.

وتشمل أعمال مبنى الركاب الغربي التي تضم موقفاً مؤقتاً للسيارات، البوابات، ومواقف السيارات الخاصة بالموظفين أعمال حفر بعمق 13.25 متراً.

وتصل كلفة توسعة المطار إلى 32 مليار دولار، وتهدف إلى رفع طاقته الاستيعابية لـ120 مليون مسافر سنوياً، ويسعى التصميم الجديد إلى تقليل ممرات السير للركاب.