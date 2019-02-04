الطيران الإماراتي: قرار العودة إلى سورية منتصف فبراير

ستتخذ الهيئة القرار المناسب بناء على تقرير اللجنة

الخليج 365 - عربي:

أكد مدير عام "الهيئة العامة للطيران المدني" الإماراتية سيف السويدي أن الهيئة تدرس حالياً توصيات اللجنة المكلّفة بزيارة وتقييم "مطار دمشق الدولي"، لتحديد مدى إمكانية استئناف رحلات الناقلات الوطنية إلى سورية.

وبيّن السويدي لـ"موقع 24" الإخباري، أنه بناء على تقرير اللجنة سيتم اتخاذ القرار المناسب، مبيّناً أن نتيجة الدراسة سوف تصدر منتصف فبراير (شباط) الجاري.

وكان من المقرر أن تتخذ الهيئة القرار النهائي بشأن استئناف رحلات الطيران من الإمارات إلى دمشق قبل نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، بناء على نتائج عملية تقييم وضع "مطار دمشق الدولي".

وأشار السويدي إلى أن "أمن وسلامة المسافرين تأتي على رأس الأولوياتنا، لذلك سنقوم باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة التي تتضمن سلامة المسافرين والطائرات".

وأرسلت الهيئة مؤخراً وفداً فنياً إلى العاصمة السورية، للاطلاع على الحالة الفنية للمطار قبل السماح لشركات الطيران بتشغيل رحلاتها إليه.

وكشفت صحيفة "البيان" الإماراتية قبل أسابيع عن ترقب الناقلات الوطنية تقييم هيئة الطيران المدني للوضع في مطار دمشق من أجل استئناف الرحلات إلى سورية، ومنها "طيران الإمارات" و"شركة فلاي دبي" و"الاتحاد للطيران".

وإثر الأحداث السورية علّقت العديد من شركات الطيران الأجنبية والعربية رحلاتها المباشرة إلى سورية منذ 2012، لكن وزير النقل السوري علي حمود أكد مؤخراً وجود أكثر من 12 طلباً لشركات طيران ترغب بإعادة رحلاتها المتوقفة إلى سورية.