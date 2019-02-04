شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسهم أوروبا مع تلاشى تأثير بيانات الوظائف الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين أداء الأسهم الأوروبية عند الفتح اليوم الاثنين مع تبدد حالة التفاؤل الناجمة عن بيانات سوق العمل الأمريكى القوية التى صدرت الأسبوع الماضى فى حين قادت مجموعة من أنباء الشركات إلى تحركات فردية كبيرة.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% في الساعة 0841 بتوقيت جرينتش وسط أداء متقلب للمؤشرات الإقليمية فى مستهل التداول.

وحقق سهم وايركارد الألمانية أفضل أداء فى الصفقات المبكرة وقفز 15% بعدما أعلنت أن مكتب محاماة عينته لم يتوصل بشكل حاسم إلى ما يفيد حدوث انتهاكات للقانون بعد إدعاءات بارتكاب مخالفات.

ولفتت تطورات صفقات الاندماج والاستحواذ اهتمام المتعاملين ونزل سهم دى.اس.فى الدنماركية 3.5% بعد تعثر عرضها لشرا بانالبينا بعد أن رفضه أكبر مساهمى الشركة السويسرية.

ونزل سهم رايان اير بعدما أعلنت شركة الطيران الاقتصادى الأيرلندية عن خسائر 20 مليون يورو (22.9 مليون دولار) فى الربع الثالث بسبب انخفاض أسعار التذاكر والذى من المتوقع أن يستمر على مدار العام.